توقيع مذكرة تفاهم لبناء مشرحة بمستشفى ابن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقع عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير مستشفى ابن سينا التعليمي الدكتور علي الجروشي، على مذكرة تفاهم تقضي بتخصيص قطعة أرض داخل حرم المستشفى لبناء مشرحة تابعة لمركز الخبرة القضائية التابع لوزارة العدل.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم الذي جرى أمس الثلاثاء نائب المدير العام لمستشفى ابن سينا التعليمي والدكتور عبدالكريم كليب عن مركز الخبرة القضائية التابع لوزارة العدل ومدير مكتب مركز الخبرة القضائية في سرت الطبيب الشرعي أبوبكر أبوخشم.

- توقيع اتفاقية تعاون علمي بين مستشفيي «ابن سينا» بسرت و«العافية» بالجفرة

ومطلع الشهر الجاري، وقعت إدارة مستشفى «ابن سينا التعليمي» في سرت على محضر اتفاق للتعاون العلمي مع مستشفى «العافية» العام بمدينة هون في بلدية الجفرة، تنص على تبادل الخبرات والزوار بين الطرفين وتنظيم اللقاءات العلمية والطبية والمؤتمرات ومختلف الأنشطة العلمية، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والمنشورات العلمية والتعاون المشترك في مجال الصيدلة.