دورة تدريبية حول كشف المستندات المزورة برعاية السفارة الهولندية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت سفارة هولندا في ليبيا دورة تدريبية حول كيفية كشف المستندات المزورة.

وأوضح سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ، أن الدورة تمنح المشاركين الليبيين مستوى متقدما من التدريب على أمن الوثائق، وذلك بالتعاون مع مؤسسات هولندية، وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وقال هوخيوونيخ: «يندرج هذا المشروع التدريبي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية تهدف إلى تعزيز كشف المستندات المزورة ومكافحة التزوير والاستخدام غير القانوني للوثائق المتعلقة بالجرائم الخطيرة».