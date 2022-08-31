بوجواري يوجه بحصر التعديات على أملاك الدولة والآيل للسقوط منها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، بحصر جميع التعديات على العقارات المملوكة للدولة، إضافة إلى حصر الآيلة للسقوط، التي تشكل خطرا على السلامة العامة، والعمل على إزالتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة في بنغازي، هاني السراوي، حيث أكد ضرورة الانتهاء من حصر كل أملاك الدولة بالمدينة وتفعيل جباية الرسوم المالية على المنتفعين منها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع الصعوبات أمام سير علم المكتب، حيث أكد بوجواري دعمه له لكي يتمكن من إدارة وحماية أملاك الدولة.