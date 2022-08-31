مصر تعلن وفاة اثنين من مواطنيها في غرق قارب هجرة قبالة ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة، سها الجندي، وفاة مصريين اثنين جراء غرق قارب هجرة قبالة ساحل منطقة طلميثة، التي تبعد 20 كيلومترا شمال مدينة المرج.

وكان على متن القارب 27 مصريا، جرى إنقاذ ستة أشخاص منهم، وفقد 19 آخرون، حسب بيان على صفحتها الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتقدمت الوزيرة بالعزاء إلى أسر الضحايا، مشيرة إلى متابعتها مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في مدينة بنغازي، جهود البحث عن المفقودين.

فرع الهلال الأحمر ينتشل جثة أحد المتوفين

وانتشل فريق تابع لفرع الهلال الأحمر في توكرة، أمس، جثة أحد المتوفين في الحادث، حيث عثر عليها على شاطئ طلميثة.

- انتشال جثة قبالة شواطئ طلميثة

وأشار الهلال الأحمر، في بيان، إلى ورود بلاغ يفيد بانقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل المنطقة الشرقية، ليحرك على إثره فريق للإنقاذ إلى موقع المكان.