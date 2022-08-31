ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.93 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.75 دينار من 5.77 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.