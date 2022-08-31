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«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 10:28 صباحا
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
- البحر هادئ الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الساحل من شحات إلى طبرق، مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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