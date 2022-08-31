أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد على مناطق الشمال الغربي، خصوصا الدواخل.

رأس اجدير إلى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الغد خصوصا على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.