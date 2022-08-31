Atwasat

أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 09:39 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد على مناطق الشمال الغربي، خصوصا الدواخل.

رأس اجدير إلى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الغد خصوصا على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«طاجين»

«طاجين»
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة شاب في حادث سير بطريق المطار
وفاة شاب في حادث سير بطريق المطار
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق
جلسات توعية صحية للنساء في غات
جلسات توعية صحية للنساء في غات
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
«التعليم» تبدأ حصر حاملي الشهادة الجامعية في اللغة الإيطالية
«التعليم» تبدأ حصر حاملي الشهادة الجامعية في اللغة الإيطالية...
الكبير يبحث مع مسؤولة أميركية برامج الدعم الفني لـ«المركزي»
الكبير يبحث مع مسؤولة أميركية برامج الدعم الفني لـ«المركزي»...
ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية
ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية...
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين...
جلسات توعية صحية للنساء في غات
جلسات توعية صحية للنساء في غات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط