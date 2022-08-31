وزير الخارجية بحكومة باشاغا ينفي استقالته

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تُفيد بتقديم استقالته من الحكومة، وفق بيان عبر صفحته على «فيسبوك».

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مقتضبة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تفيد بتقديم حافظ قدور استقالته من منصبه وزيرًا للخارجية بحكومة باشاغا، والمغادرة إلى إيطاليا، وهي الأنباء التي اعتبرها الوزير لاحقًا «شائعات».

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وهذه ليست المرة الأولى التي ينفي فيها قدور الأنباء عن استقالته، ففي 16 يوليو الماضي، قال إنه «يفتخر ويتشرف باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب فيه وبالعمل ضمن الفريق الوزاري الوطني برئاسة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا»، مضيفًا أنه «لن يتراجع عن موقفه الوطني الواضح أو يتخلى عن واجبه في خدمة ليبيا».

وبدأ قدور دوره في حكومة باشاغا بأزمة، عندما جرى احتجازه رفقة شخصيات أخرى بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة في مصراتة، بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة طبرق لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لأداء اليمين القانونية، قبل إطلاقه وممارسة مهامه.