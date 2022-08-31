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شاهد في «هذا المساء»: المشير في الكفرة.. دلالة الزيارة والنتائج الممكنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 12:56 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: المشير في الكفرة.. دلالة الزيارة والنتائج الممكنة
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، نقاشًا حول زيارة قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر إلى مدينة الكفرة، مقدِّمة قراءة حول دلالة الزيارة والنتائج الممكنة.

وأمس الإثنين نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلمة المشير حفتر في الكفرة، من بينها قوله إن «الشعب والجيش يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة»، وأن «الجيش الوطني لم يُبنى ليقف متفرجًا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية»، أنه «لن ينقذ ليبيا ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه».

- حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»

هل ثمة رسائل سياسية في زيارة حفتر، وما دلالاتها، وهل تتصل بالتطورات الأخيرة؟، كلها أسئلة أجاب عنها كل من: رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، الخبير القانوني والسياسي مجدي الشبعاني، الناشط السياسي عبد المنعم اليسير.

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