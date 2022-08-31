رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة الأميركية، إنها تشعر بـ«قلق عميق» من استمرار العداء بين القادة المتنافسين في ليبيا، مع استمرار مناورات الميليشيات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، واستمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى البلاد في انتهاك لحظر الأسلحة.

جاء ذلك في كلمة مستشار أول للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير جيفري ديلورينتيس أمام مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء.

وتابع ديلورينتيس: «نعيد التأكيد على أن الأشخاص الذين يعرقلون العملية السياسية أو يقوِّضونها، وأولئك الذين يقدمون الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، قد يخضعون لعقوبات الأمم المتحدة».

دبلوماسي أميركي: أعمال العنف في طرابلس نتيجة فشل القادة السياسيين الليبيين

وقال الدبلوماسي الأميركي إن أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس يومي السبت والأحد هي «نتيجة فشل القادة السياسيين الليبيين الذريع في وضع الصالح العام فوق مصالحهم السياسية والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل للشعب الليبي».

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وأشار إلى استمرار «الخطاب التحريضي وحوادث العنف المتفرقة بين الميليشيات والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ما خلق حالة متوترة وغير مستدامة»، مذكرًا بحادثين، الأولى في مايو والثانية في نهاية الأسبوع الماضي، مع تصاعد «التصريحات التحريضية» والعمل الأحادي، الذي تحول إلى «عنف مفتوح»، مع الحادث الأخير الذي أودى بحياة مدنيين وتدمير منازل ومباني.

واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار العداء بين القادة المتنافسين

وقال إن الولايات المتحدة تشعر «بقلق عميق من استمرار العداء بين القادة المتنافسين، واستمرار مناورات الميليشيات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، واستمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى البلاد».

وأوضح أن «الشعب الليبي يفقد الأمل في أن يتمكن القادة الليبيون من تنحية الطموحات الشخصية جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري للانتخابات للسماح لليبيين بفرصهم المشروعة في اختيار قادتهم بشكل سلمي».

واشنطن: الليبيون يفقدون الأمل في أن تكون بلادهم خالية من الفساد والنفوذ الأجنبي

وتابع إنهم «يفقدون الأمل في أن بلادهم يمكن أن تكون خالية من الفساد والنفوذ الأجنبي، وأن القوات المسلحة يمكن أن توحد، وأن المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب سيتم سحبها»، لافتا إلى حرمان الليبيين من الخدمات العامة الأساسية بينما تعقد «صفقات الحصص الضخمة لتوزيع العائدات وفقًا لمصالحهم الخاصة، لا سيما للميليشيات التي تسيطر عليها الفصائل المختلفة، مما يسرق ثروات الشعب الليبي. في الوقت نفسه، تراجعت الفرص الاقتصادية لليبيين بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل ليبيا».

وذكّر الدبلوماسي الأميركي بأن عدم الاستقرار المستمر «هو تذكير بالحاجة الملحة للتعيين الفوري لممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؛ لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن»، معتبرًا أن «قيادة الأمم المتحدة بشأن ملف ليبيا تظل ضرورية لإعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في العملية السياسية». وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة لتأمين إطار دستوري للانتخابات وجدول زمني محدد ليوم الانتخابات.

رسالة لعقيلة صالح والمشري

ولفت إلى أن وفود من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أحرزوا تقدما هاما في قضايا الانتخابات تحت قيادة المستشارة الخاصة السابقة ويليامز، داعيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على مواصلة جهودهما من خلال الانخراط بشكل بناء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص، بمجرد تعيينه، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط الأهلية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والالتزام بتقويم الانتخابات.

دبلوماسي أميركي: ليبيا على حافة الهاوية

واختتم الدبلوماسي الأميركي بقوله: «ليبيا على حافة الهاوية»، داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن العنف أو الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى العنف، مطالبا «أولئك الذين يخاطرون مرة أخرى الانجرار إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم».

كما دعا «أولئك الذين شجعوا العنف خارج ليبيا من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري إلى وقف تدخلهم واحترام حظر الأسلحة»، و«الابتعاد عن طريق الحرب والعمل معا من أجل السلام والاستقرار».