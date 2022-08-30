قفل 5 صيدليات مخالفة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، قفل خمس صيدليات بالشمع الأحمر، خلال جولة تفتيشية بنطاق بلدية زليتن، رفقة الحرس البلدي.

خمس مخالفات

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن المفتشين رصدوا خلال الجولة خمس مخالفات هي:

- النظافة بشكل عام ببعض الصيدليات غير جيدة.

- عدم وجود إذن مزاولة النشاط للعاملين ببعض الصيدليات.

- بعض العاملين بالصيدليات لا توجد لديهم شهادات صحية.

- ضبط ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية ببعض الصيدليات.

- عدم وجود نظام سيطرة على الآفات.

ثلاث إجراءات ضد الصيدليات

وأضاف المركز أن المفتشين اتخذوا إجراءات ضد الصيدليات المخالفة، على النحو التالي:

- توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.

- قفل خمس صيدليات بالشمع الأحمر.

- اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.

أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها خلال حملة التفتيش على صيدليات في زليتن (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها خلال حملة التفتيش على صيدليات في زليتن (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها خلال حملة التفتيش على صيدليات في زليتن (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على صيدليات في زليتن (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)