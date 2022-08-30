شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والجويلي أمام تركيا.. هل أصبحت القطيعة واردة؟

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، عند تبعات حرب العشرين ساعة التي شهدتها العاصمة طرابلس وضواحيها، إذ لا يبدو أن تبعات الأحداث قد استبانت بشكل كامل.

البرنامج أشار إلى معلومات ذكرتها مصادر متطابقة عن حركة طائرات مسيَّرة جابت الزنتان ومناطق حولها الليلة البارحة، وهو ما اعتبرها البعض محاولة من قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لمتابعة تحركات قوات اللواء أسامة الجويلي، الداعم لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

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المصادر قالت إن تحركات لقوات اللواء أسامة الجويلي حول قاعدة الوطية أثارت قلق تركيا، وإن الطيران المسير يتابع الحركة المتوترة في المنطقة. في الوقت نفسه ربط البعض هذه التطورات بلقاء الدبيبة والسفير التركي في طرابلس اليوم، وهو ما قُرئ على أنه دعم من تركيا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ما تداعيات هذه التطورات وانعكاسها على المشهد السياسي والميداني في غرب ليبيا؟ سؤال يجيب عنه: المحلل السياسي أسعد الشرتاع، ورئيس مركز العرب للدراسات والأبحاث محمد الشريف.