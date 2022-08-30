Atwasat

باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 11:19 مساء
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

جدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خلال اجتماعين منفصلين مع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، «استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن باشاغا ناقش خلال الاجتماعين اللذن عقدهما مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عبر تقنية الفيديو، مستجدات الأوضاع السياسية، والاطلاع على عمل لجنة المسار الدستوري.

باشاغا يثني على الدور الوطني لأعضاء مجلسي النواب والدولة
وأوضح المكتب الإعلامي أن باشاغا أثنى خلال الاجتماعين على «الدور الوطني لأعضاء المجلسين، وحرصهم على أداء مهامهم رغم كل الصعوبات، ومواصلة عملهم وصولًا إلى توافقات حول المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

- مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في الاجتماعين أكدوا «مواصلتهم دعم جهود التوافق الليبي-الليبي، وأنهم لن يدخروا جهدًا في الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلاله».

باشاغا يترأس اجتماع مجلس وزراء حكومته في بنغازي
وترأس باشاغا عبر تقنية «الفيديو»، أمس الإثنين، اجتماعًا لمجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عقد في مدينة بنغازي حضره نائباه عن المنطقة الشرقية علي القطراني، والمنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة وعدد من الوزراء.

واستهل باشاغا الاجتماع «بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية؛ نتيجة الاشتباكات التي دارت مع الميليشيات التي تدعمها الحكومة منتهية الولاية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

كما أثنى باشاغا في كلمته باجتماع مجلس الوزراء على النواب والوزراء الحاضرين «لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية».

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مندوب روسيا: طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة
مندوب روسيا: طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل ...
مندوبة فرنسا: العنف في طرابلس دليل على الوضع غير المستدام في ليبيا
مندوبة فرنسا: العنف في طرابلس دليل على الوضع غير المستدام في ...
مندوب الصين: الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية
مندوب الصين: الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية ...
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والجويلي أمام تركيا.. هل أصبحت القطيعة واردة؟
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والجويلي أمام تركيا.. هل أصبحت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
شاهد في «هذا المساء»: المشير في الكفرة.. دلالة الزيارة والنتائج الممكنة
شاهد في «هذا المساء»: المشير في الكفرة.. دلالة الزيارة ......
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين......
قفل 5 صيدليات مخالفة في زليتن
قفل 5 صيدليات مخالفة في زليتن...
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والجويلي أمام تركيا.. هل أصبحت القطيعة واردة؟
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والجويلي أمام تركيا.. هل أصبحت ......
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط