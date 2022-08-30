مندوبة فرنسا: العنف في طرابلس دليل على الوضع غير المستدام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن باريس تابعت مع الانشغال عودة التوترات إلى ليبيا والعنف الذي اندلع في طرابلس هذه الأيام الأخيرة، معتبرة أن ذلك «دليل على الوضع غير المستدام في ليبيا».

ودعت الدبلوماسية الفرنسية، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال عنف، واحترام الاتفاق الكامل لوقف إطلاق النار، مشجعة إياهم على الانخراط في حوار بناء لتهدئة التوترات وصون وحدة واستقرار البلد.

وجددت الدبلوماسية الفرنسية الدعوة إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي مستدام، مما يتطلب تشكيل حكومة موحدة وشاملة قادرة على ممارسة سلطاتها على مجمل أرجاء البلد.

ولتحقيق ذلك، دعت الدبلوماسية الفرنسية الأطراف الليبية إلى وضع اللمسات النهائية على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات دون إبطاء، داعية كذلك إلى إجراء حوار بين الأطراف الأمنية الأساسية والمضي قدمًا في عملية تنفيذ خطة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والالتزام بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وشددت كذلك على ضرورة استمرار استئناف إنتاج النفط وتوزيع إيراداته بشكل منصف بين الليبيين، وحماية حقوق النازحين والمهجرين، مشيرة إلى أن بلادها تعمل مع أعضاء المجلس لتجديد الإذن الخاص بتفتيش السفن التي تبحر قبالة السواحل الليبية، وتعيين الممثل الخاص للأمين العام لرئاسة بعثة المم المتحدة للدعم في ليبيا.

