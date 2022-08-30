مندوب روسيا: طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا، إن النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي، وهو ما أدى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين، معتبرًا أن «طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة».

وأكد بينيزيا، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، رفض روسيا أي خطوات تزيد التصعيد العسكري والأمني، محذرًا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا من استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

واعتبر الدبلوماسي الروسي، في كلمته، أن تبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية أمر «غير مجدٍ»، محملًا مجلس الأمن الدولي المسؤولية عما يحدث في ليبيا بسبب تدخل أعضائه الغربيين واهتمامهم فقط بملف النفط.

وشدد كذلك على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا وإشراك ممثلي النظام السابق في آليات الحكم ضمن عملية شاملة، معتبرًا عدم وجود مبعوث للأمم المتحدة «أسهم بشكل كبير في تعميق الوضع المزري في ليبيا».