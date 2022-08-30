مندوب بريطانيا: وجود سلطتين تنفيذيتين في ليبيا أمر مقلق ولا يسهم في الحل

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أن وجود سلطتين تنفيذيتين متوازيتين في ليبيا «أمر مقلق ولا يسهم في الحل»، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى دعم تعيين وتولي المبعوث الجديد للمنظمة الدولية الجديد مهام عمله في ليبيا.

وندد الدبلوماسي البريطاني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، بالاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وشدد كاريوكي، في كلمته، على أن «استخدام العنف للسيطرة على الأراضي أو لتغيير الأوضاع أو لوقف الانسداد السياسي أمر غير مقبول»، موضحًا أن «العنف في ليبيا سببه وجود سلطتين متوازيتين»، داعيًا جميع الأطراف إلى «إدراك أنه لا حل عسكريًا للأزمة» في ليبيا.