قناة «ليبيا الوطنية» تتسلم مقر «القبة الفلكية» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قناة «ليبيا الوطنية»، اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت مقر القبة الفلكية في مدينة طرابلس، يوم الأحد الماضي، من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتأسس مبنى القبة الفلكية في العاصمة طرابلس في العام 1979، ويقع المبنى في طريق قصر ولي العهد المحاذي لطريق الشط، وضُم المبنى في العام 1999 إلى قناة الوطنية (الجماهيرية سابقًا) وفي العام 2002 استُعمل جزء منه كمقر لـ«إذاعة طرابلس المحلية».

القبة الفلكية أبرز معالم طرابلس

ويعد مبنى القبة الفلكية من أبرز معالم العاصمة طرابلس، وأحيانًا تسمى «القبة السماوية»؛ لأنها من الداخل صممت على شكل شاشة عرض لمشاهدة النجوم والكواكب والأجسام السماوية. وتضم القبة مجموعة واسعة من التقنيات البصرية والميكانيكية والكهربائية مثل أنظمة العرض الضوئي لكامل القبة، وأجهزة الليزر تستخدم لتقديم عروض تعليمية وترفيهية، بحسب قناة «ليبيا الوطنية».

جاء تسيلم مبنى القبة الفلكية لقناة «ليبيا الوطنية» بعد يوم من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

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وأسفرت الاشتباكات التي جرت في طرابلس، يومي الجمعة والسبت، عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

تسليم 3 مصايف إلى بلدية طرابلس المركز وشركة الخدمات العامة

تزامن تسليم جهاز الردع لمبنى القبة الفلكية إلى قناة «ليبيا الوطنية»، مع تسليمه أيضًا مصيف الليدو إلى بلدية طرابلس المركز، وتسليم المصيف البلدي ومصيف الشعاب إلى الشركة العامة لخدمات النظافة ليكون متنفسًا ومكانًا عامًا لمدينة طرابلس.

ويوم الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له عقب اشتباكات طرابلس، إنه أعطى تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس، وتحويلها إلى شاطئ عمومي.

مبنى القبة الفلكية في طرابلس الذي سلمه جهاز الردع إلى قناة «ليبيا الوطنية». (قناة ليبيا الوطنية)

مبنى القبة الفلكية في طرابلس الذي سلمه جهاز الردع إلى قناة «ليبيا الوطنية». (قناة ليبيا الوطنية)

مبنى القبة الفلكية في طرابلس الذي سلمه جهاز الردع إلى قناة «ليبيا الوطنية». (قناة ليبيا الوطنية)