تركيا تعزي الدبيبة في ضحايا اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتبه بطرابلس، السفير التركي كنعان يلماز، الذي نقل تعازي بلاده في ضحايا الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وضواحيها التي دارت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

تنسيق لعلاج المصابين في تركيا

وأفاد بيان لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك» بأن السفير التركي أشار إلى التنسيق مع الحكومة في تسجيل إجراءات معالجة بعض الحالات التي حُولت إلى الساحة التركية.

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الدبيبة: ممتن للدور التركي

وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات الليبية-التركية في المجالات المختلفة. كما عبر الدبيبة عن «امتنانه للدور التركي الداعم للاستقرار والرافض للحروب في ليبيا».

وشهدت العاصمة طرابلس وضواحيها اشتباكات مسلحة، يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقوبلت اشتباكات طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.