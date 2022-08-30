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«المباحث الجنائية» يبدأ حصر وتقييم الأضرار بمناطق الاشتباكات في طرابلس وجنزور

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 08:00 مساء
«المباحث الجنائية» يبدأ حصر وتقييم الأضرار بمناطق الاشتباكات في طرابلس وجنزور
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
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بدأت الفرق المكلفة من جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمليات حصر وتقييم حجم وقيمة الأضرار المادية الناجمة جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينتا طرابلس وجنزور، بناء على تعليمات رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الفرق المكلفة من جهاز المباحث الجنائية تضم أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية وخبراء الحرائق وخبراء التقديرات المالية وخبراء التصوير الجنائي وخبراء الأسلحة.

135 بلاغا عن الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور
وأوضحت الوزارة أن مراكز الشرطة التابعة لمديريتي أمن طرابلس وجنزور تلقت 135 بلاغًا من المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات، مبينة أن مركز شرطة الحي الصناعي تلقى 14 بلاغًا، وتلقى مركز شرطة المدينة 76 بلاغًا، ومركز شرطة باب بن غشير تلقى 25 بلاغًا، ومركز شرطة جنزور 14 بلاغًا، منوهة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا من قبل الفرق المكلفة.

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وأكدت وزارة الداخلية أن الفرق المكلفة عمليات حصر وتقييم الأضرار انتقلت فور تكليفها إلى المواقع المتضررة وجرى حصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات التي حصلت بمدينتي طرابلس وجنزور، وفق بلاغات المواطنين المتضررين المقدمة لمراكز الشرطة في نطاق مديريتي أمن طرابلس وجنزور.

32 قتيلا و159 جريحا جراء اشتباكات طرابلس
وأسفرت الاشتباكات التي جرت في طرابلس، يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

وقوبلت اشتباكات طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
الأضرار الناجمة عن الاشتباكات في طرابلس وجنزور. (وزارة الداخلية)
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