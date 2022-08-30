في لقاء مع أعيان مصراتة.. الدبيبة: الانتخابات هدفنا واليد ما زالت ممدودة للخصوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن هدف حكومته هو الانتخابات، وأنها ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني المهم المناط بها، مؤكدًا أن «اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معًا من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، ومجلس أعيان بلدية مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلسها البلدي، ومديري القطاعات الحكومية بالبلدية، ورؤساء الفروع البلدية، وعددًا من مخاتير المحلات وأسر الشهداء، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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أعيان مصراتة: المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها

وقال رئيس مجلس أعيان بلدية مصراتة محمد الرجوبي، إن «المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها»، مؤكدًا أن «مصراتة ضد الاقتتال والحروب، وستبذل كافة جهودها الاجتماعية ليكون الاستقرار عنوانًا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات».

وأكد عضو المجلس البلدي عن مدينة مصراتة، في كلمته خلال اللقاء، أن «المدينة كباقي المدن الليبية هدفها الأساسي إجراء الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها»، مشددًا على «دعم حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني الذي ينتظر المشاركة فيه أكثر من 2.8 مليون ناخب».

يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي، مع تصارع على السلطة بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

جانب من لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومجلس أعيان بلدية مصراتة (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومجلس أعيان بلدية مصراتة (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومجلس أعيان بلدية مصراتة (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومجلس أعيان بلدية مصراتة (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومجلس أعيان بلدية مصراتة (منصة حكومتنا على فيسبوك)