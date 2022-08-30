المسماري لـ«نوفا»: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إنهم لا يؤيدون أي طرف من أطراف الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين.

وأكد المسماري في تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر «لم تشارك في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا تدعم أي طرف سياسي في الأزمة».

جاء تصريح المسماري تعليقًا على أحداث العنف التي شهدتها طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

القيادة العامة تنأى بنفسها عن الصراع بين الدبيبة وباشاغا

وشدّد المسماري على أن «القيادة العامة تنأى بنفسها عن هذا الصراع رغم دعمنا للشرعية التي يمثلها البرلمان الليبي»، متأسفًا «لهذه الاشتباكات التي أسفرت عن خسائر في الأرواح فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية مما سيكلف خزائن الدولة أموالًا طائلة».

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ودعا المسماري «إلى إنهاء هذه الاشتباكات التي تتكرر أسبوعيًا وتزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات وانعدام الأمن»، مشيرًا إلى أن «القيادة العامة تعتقد أن الحل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد الاتفاق على أسس دستورية لمعالجة هذه المشاكل والصراعات، ونعتقد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات تحت قيادة رئيس وحكومة».

إدانات دولية واسعة لاشتباكات طرابلس

وقوبلت الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الأحد، «الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم»، وفق بيان صادر عن الناطق باسمه ستيفان دوغاريك نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.