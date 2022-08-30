وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، الخطة الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اعتماد خطة العام الدراسي الجديد من من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي سعد القمودي.

- إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

ونشرت وزارة التربية والتعليم الحصص الأسبوعية للمقرارات الدراسية لطلاب الصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي.