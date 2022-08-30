الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، على ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس الذي يضم شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة» 4 نقاط إضافية للعقد الموقع بين الجانبين لتنفيذ المشروع.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

النقاط الإضافية لعقد تنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس

واجتمع الغاوي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وقالت وزارة الإسكان والتعمير عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار «تفعيل العقد واستكمالًا للمشاورات مع الشركات المنفذة».

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وأوضحت الوزارة أن الغاوي حدد خلال الاجتماع 4 نقاط إضافية ومكملة للعقد جرت مناقشتها مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية، والتي تضمنت «إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل ووفق المخصصات المالية المتاحة نظرا لما يمثله المشروع من أهمية للعاصمة طرابلس» و«أن تكون التجهيزات على مراحل ووفق متطلبات كل مرحلة لتقليل التكاليف التشغيلية»، و«مراعاة المدة الزمنية المحددة بالعقد والأخذ بعين الاعتبار مرحلية التنفيذ» وأن «تجزئة المشروع لا تعني إلغاء العقد الأصلي أو تقليص الأعمال وإنما في إطار جدولة الأعمال وتوفير التمويل».

إئتلاف الشركات المصرية يعد بالرد خلال الأسبوع الجاري

وأضافت وزارة الإسكان والتعمير أن ائتلاف الشركات المصرية «طلب من جانبه دراسة هذه النقاط، وتقديم رد مفصل خلال هذا الأسبوع»، منوهة بأنه «في حالة الاتفاق من الطرفين يجري إعداد ملحق للعقد الأصلي ومتمم له يحفظ الشروط والالتزامات التعاقدية للطرفين».

ومنح مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للوزارة بالتعاقد لاستكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس نظرًا لما يمثله من أهمية وأولوية للعاصمة طرابلس وسكانها، وذلك وفقا لمبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن «عودة الحياة» للمشاريع التنموية، بحسب الوزارة.

وجاء اجتماع الغاوي مع ائتلاف الشركات المصرية على هامش مشاركته في الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحوكمة المحلية. كما يأتي في إطار التنسيق بين وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وعقب زيارة رئيس الجهاز لمصر ولقائه بائتلاف الشركات المنفذة للمشروع.