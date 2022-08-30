Atwasat

الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 05:10 مساء
الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس
اجتماع الغاوي مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (وزارة الإسكان والتعمير)
alwasat radio

عرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، على ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس الذي يضم شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة» 4 نقاط إضافية للعقد الموقع بين الجانبين لتنفيذ المشروع.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

النقاط الإضافية لعقد تنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس
واجتمع الغاوي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وقالت وزارة الإسكان والتعمير عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار «تفعيل العقد واستكمالًا للمشاورات مع الشركات المنفذة».

- المنفي يشهد مراسم استكمال الطريق الدائري الثالث وتوقيع عقود لمشروعات جديدة
- الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
- الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث

وأوضحت الوزارة أن الغاوي حدد خلال الاجتماع 4 نقاط إضافية ومكملة للعقد جرت مناقشتها مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية، والتي تضمنت «إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل ووفق المخصصات المالية المتاحة نظرا لما يمثله المشروع من أهمية للعاصمة طرابلس» و«أن تكون التجهيزات على مراحل ووفق متطلبات كل مرحلة لتقليل التكاليف التشغيلية»، و«مراعاة المدة الزمنية المحددة بالعقد والأخذ بعين الاعتبار مرحلية التنفيذ» وأن «تجزئة المشروع لا تعني إلغاء العقد الأصلي أو تقليص الأعمال وإنما في إطار جدولة الأعمال وتوفير التمويل».

إئتلاف الشركات المصرية يعد بالرد خلال الأسبوع الجاري
وأضافت وزارة الإسكان والتعمير أن ائتلاف الشركات المصرية «طلب من جانبه دراسة هذه النقاط، وتقديم رد مفصل خلال هذا الأسبوع»، منوهة بأنه «في حالة الاتفاق من الطرفين يجري إعداد ملحق للعقد الأصلي ومتمم له يحفظ الشروط والالتزامات التعاقدية للطرفين».

ومنح مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للوزارة بالتعاقد لاستكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس نظرًا لما يمثله من أهمية وأولوية للعاصمة طرابلس وسكانها، وذلك وفقا لمبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن «عودة الحياة» للمشاريع التنموية، بحسب الوزارة.

وجاء اجتماع الغاوي مع ائتلاف الشركات المصرية على هامش مشاركته في الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحوكمة المحلية. كما يأتي في إطار التنسيق بين وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وعقب زيارة رئيس الجهاز لمصر ولقائه بائتلاف الشركات المنفذة للمشروع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني

السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنظمة الدولية للهجرة تسلم الحديقة العامة في الكفرة
المنظمة الدولية للهجرة تسلم الحديقة العامة في الكفرة
الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس
الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ ...
نقل أكثر من 70 مهاجرا بعد ضبطهم في صبراتة إلى طرابلس استعدادا لترحيلهم
نقل أكثر من 70 مهاجرا بعد ضبطهم في صبراتة إلى طرابلس استعدادا ...
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة ...
المسماري لـ«نوفا»: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس
المسماري لـ«نوفا»: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
في لقاء مع أعيان مصراتة.. الدبيبة: الانتخابات هدفنا واليد ما زالت ممدودة للخصوم
في لقاء مع أعيان مصراتة.. الدبيبة: الانتخابات هدفنا واليد ما......
قانون المطبوعات«العثماني» يكبل الصحافة الليبية
قانون المطبوعات«العثماني» يكبل الصحافة الليبية...
58 عضوا بمجلس الدولة يقترحون إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري
58 عضوا بمجلس الدولة يقترحون إجراء الانتخابات البرلمانية قبل......
المسماري لـ«نوفا»: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس
المسماري لـ«نوفا»: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس...
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط