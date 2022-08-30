المنظمة الدولية للهجرة تسلم الحديقة العامة في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، الحديقة العامة المشيدة حديثًا بالمدينة إلى البلدية.

وحسب بيان صادر عن المنظمة، فقد حضر مراسم التسليم أعضاء من المجلس البلدي الكفرة وأعيان وحكماء الكفرة.



ماذا قال عميد بلدية الكفرة؟

وأكد رئيس بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب أهمية هذه الحديقة، وقال: «لا توجد خيارات ترفيهية في مدينة الكفرة، لذا فإن هذا المشروع الكبير سيفيد غالبية أهالي المدينة». وأضاف: إن الحديقة تقع في مكان مناسب على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار الكفرة، وهذا سيجعل من السهل الوصول إليها من الجميع.



واختتم «أيقنت أن قيمة هذا المشروع تجاوزت بكثير تكلفته المالية، في اللحظة التي رأيت فيها الابتسامات على وجوه الأطفال والنساء».

من افتتاح الحديقة العامة في الكفرة، 30 أغسطس 2022. (المنظمة الدولية للهجرة)

من افتتاح الحديقة العامة في الكفرة، 30 أغسطس 2022. (المنظمة الدولية للهجرة)