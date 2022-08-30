وفد برلماني ليبي يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد برلماني ليبي في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

ضم الوفد أعضاء مجلس النواب الليبي الأعضاء الدائمين بالبرلمان الأفريقي والممثلين لليبيا، والنواب: عضو لجنة التعليم في البرلمان الأفريقي أسماء الخوجة، وعضو لجنة النقل المواصلات عبدالقادر حسن، وعضو لجنة الزراعة والصناعة والموارد الطبيعية يوسف الفاخري، وعضو لجنة الخارجية والتعاون سالم قنان، وعضو لجنة العدل وحقوق الإنسان صالح قلمة.

وتعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي التي انطلقت في 22 أغسطس وتستمر حتى 2 من سبتمبر المقبل بمثابة اجتماعات تحضيرية لانعقاد الدورة البرلمانية المقبلة للبرلمان الأفريقي.

لقاءات أعضاء الوفد البرلماني الليبي

والتقى أعضاء مجلس النواب على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي رفقة سفير ليبيا بدولة جنوب أفريقيا د.عبدالقادر النظيف كلًا من سفير دولة الامارات عميد السفراء العرب بدولة جنوب أفريقيا، وسفير دولة الجزائر، وسفير دولة السودان في لقاءات غير رسمية للتباحث وتبادل وجهات النظر في الشأن الإقليمي.

من مشاركة أعضاء في مجلس النواب باجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي في جنوب أفريقيا. (مجلس النواب)

من مشاركة أعضاء في مجلس النواب باجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي في جنوب أفريقيا. (مجلس النواب)

من مشاركة أعضاء في مجلس النواب باجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي في جنوب أفريقيا. (مجلس النواب)