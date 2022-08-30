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القنصل الفلسطيني يبحث أوضاع الجالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 04:24 مساء
القنصل الفلسطيني يبحث أوضاع الجالية في ليبيا
من لقاء القنصل الفلسطيني في مدينة بنغازي، أحمد الجرار، مع علي القطراني، 30 أغسطس 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

بحث القنصل الفلسطيني في مدينة بنغازي، أحمد الجرار، اليوم الثلاثاء، أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعه مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني.

وخلال اللقاء الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة في بنغازي، أكد علي القطراني أن الجالية الفلسطينية تلقى اهتمامًا خاصًا من الحكومة، وذلك «لعمق العلاقات وأواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وتطرق اللقاء، الذي حضره وزيرا الأشغال العامة نصر شرح البال، والخدمة المدنية محمود بونعامة، إلى «تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني من الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وخاصة في قطاع غزة»، فضلا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في عدة مجالات من بينها الاستثمار.

من لقاء القنصل الفلسطيني في مدينة بنغازي، أحمد الجرار، مع علي القطراني، 30 أغسطس 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من لقاء القنصل الفلسطيني في مدينة بنغازي، أحمد الجرار، مع علي القطراني، 30 أغسطس 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من لقاء القنصل الفلسطيني في مدينة بنغازي، أحمد الجرار، مع علي القطراني، 30 أغسطس 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من لقاء القنصل الفلسطيني في مدينة بنغازي، أحمد الجرار، مع علي القطراني، 30 أغسطس 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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