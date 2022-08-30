الهندسة العسكرية: إزالة المخلفات والقذائف في 5 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الهندسة العسكرية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إزالة المخلفات والقذائف في 5 مناطق.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ورود عدة بلاغات من كوبري المعاقين وكوبري 17 بجنزور، وطريق النهر بمنطقة الخلة، وشارع الجمهورية، وخلف معسكر 7 أبريل.

جهاز الطب العسكري شارع في نزع الألغام

ونوهت بأن المفارز توجهت إلى هذه المناطق برفقة سرية الإسعاف والإنقاذ العسكري التابعة لجهاز الطب العسكري، وأزالت المخلفات والقذائف ونقلتها إلى نقطة التكديس طبقًا للمعايير الدولية والمحلية.

يوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من أماكن مختلفة بمناطق باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس من مخلفات الاشتباكات التي شهدتها المدينة أمس السبت.

من عمليات إزالة الألغام، 30 أغسطس 2022. (إدارة الهندسة العسكرية)

من عمليات إزالة الألغام، 30 أغسطس 2022. (إدارة الهندسة العسكرية)

من عمليات إزالة الألغام، 30 أغسطس 2022. (إدارة الهندسة العسكرية)

من عمليات إزالة الألغام، 30 أغسطس 2022. (إدارة الهندسة العسكرية)

من عمليات إزالة الألغام، 30 أغسطس 2022. (إدارة الهندسة العسكرية)

من عمليات إزالة الألغام، 30 أغسطس 2022. (إدارة الهندسة العسكرية)