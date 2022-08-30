وزارة الداخلية تعلن تشكيل غرفة أمنية جديدة لتأمين الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي الممتد من الحدود الإدارية لمناطق (جنزور والجفارة والزاوية.(

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اللواء صلاح النمروش، وبحضور مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، ومدير أمن جنزور العميد الصادق العطوي، ومدير أمن الزاوية اللواء علي اللافي، وعدد من ضباط المنطقة العسكرية الساحل.

مهام الغرفة الأمنية الجديدة

واتفق المجتمعون على قيام الغرفة الأمنية الجديدة «بالمجاهرة بالأمن وضمان الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام وفرض السيطرة الأمنية طول الطريق الساحل».

وحسب البيان، جرى التأكد على أن الطرق العامة والفرعية داخل منطقة الجفارة مؤمنة بالكامل من الجهات الأمنية والعسكرية، لجميع أهل وسكان منطقة الجفارة، وكذلك مرتادي هذه الطرق، وبأن الوضع الأمني مستقر.

وطالب المجتمعون المواطنين كافة بضرورة التعاون والإبلاغ على أي تجاوزات أو خروقات أمنية إلى أقرب مركز شرطة أو تمركز أمني.

من اجتماع النمروش مع مديري أمن الجفارة وجنزور والزاوية في طرابلس، 30 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع النمروش مع مديري أمن الجفارة وجنزور والزاوية في طرابلس، 30 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)