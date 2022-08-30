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غرفة الطاقة الأفريقية: ليبيا يمكنها إنتاج 1.8 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2024.. ولكن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 02:57 مساء
غرفة الطاقة الأفريقية: ليبيا يمكنها إنتاج 1.8 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2024.. ولكن
منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: رويترز)
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قدمت غرفة الطاقة الأفريقية توقعاتها لمستقبل صناعة النفط في ليبيا، أسوأها استقرار الإنتاج عند مستوى تحت المليون برميل يوميا بنهاية العام 2022، وأكثرها تفاؤلا ارتفاع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول العام 2024 بشرط دخول البلاد في استقرار سياسي طويل الأجل.

وبسبب عدم الاستقرار السياسي، تراجع إنتاج ليبيا من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 100 ألف برميل يوميا في الربيع الماضي، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 1.2 مليون مرة أخرى في أغسطس، حسب تقرير الغرفة الصادر أمس الإثنين.

سيناريوهان لإنتاج النفط في ليبيا
وأول سيناريو تطرحه الغرفة هو استمرار دورات الاضطرابات، وتقدر أن متوسط إنتاج النفط سيبلغ نحو 985 ألف برميل يوميا لما تبقى من العام 2022، وربما 1.15 مليون برميل يوميا في العام 2023. أما السيناريو الآخر - الذي تحقق فيه ليبيا استقرارا سياسيا طويل الأجل - هو أن يرتفع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول العام 2024.

وأعرب الرئيس التنفيذي للغرفة، إن جي أيوك، عن أمله في أن يرى ليبيا تحقق - بل وتتجاوز - السيناريو الثاني. وأن تتمتع البلاد بموسم طويل من الاستقرار وأن يجني الليبيون الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لعائدات النفط الثابتة، بدءا من خلق فرص العمل وفرص ريادة الأعمال.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأمور ستحدث حيث يعتقد أن المشاكل الحالية التي تعاني منها صناعة النفط الليبية تتشابه إلى حد كبير مع مشكلات الماضي، فقد حاولت حكومتان متنافستان السيطرة على احتياطيات النفط في البلاد. فمنذ أواخر العام الماضي، تصاعدت التوترات بين الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

رصد وقائع إغلاق منشآت نفطية خلال 2022
ورصد التقرير الأفريقي أزمات تعثر إنتاج النفط الليبي خلال العام الجاري، فالاضطرابات المدنية أدت إلى وقف إنتاج النفط الخام من أكبر الحقول، الشرارة والفيل، خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من مارس، مما أدى إلى متوسط انقطاع بحوالي 100 ألف برميل في اليوم.

وفي أبريل، أغلق العديد من الموانئ إلى جانب حقلي الشرارة والفيل للشرق الليبي، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الليبي بمقدار 290 ألف برميل يوميا في الشهر.

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وفي يونيو، أقر وزير النفط الليبي، محمد عون، أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط انخفض بنحو 1.1 مليون برميل مع إغلاق جميع أنشطة النفط والغاز تقريبا في الجزء الشرقي من البلاد. وكان حقل الوفاء في الجنوب الغربي الذي ينتج 40 ألف برميل في اليوم، هو الحقل الوحيد الذي ينتج باستمرار.

أما في وقت مبكر من شهر يوليو تراجعت الحقول الأربعة الرئيسية في ليبيا، إلى جانب أربعة موانئ نفطية، وانخفضت صادرات البلاد من الخام إلى 365 ألفا و 409 ألف برميل يوميا. ولكن قبل انتهاء الشهر بدا أن أزمة النفط في ليبيا في طريقها إلى التحول.

نقطة التحول بعد تعيين بن قدارة
وتتمثل نقطة التحول، وفق الغرفة، في تعيين الدبيبة رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو فرحات بن قدارة، ليحل محل مصطفى صنع الله، الذي قاد الشركة المملوكة للدولة منذ العام 2014، وبدا أن هذه الخطوة كانت كافية لاسترضاء المتظاهرين، وتوقف الحصار، وفي غضون أسابيع عاد الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم.

وعليه تساءل رئيس غرفة الطاقة الأفريقية، «هل تستطيع ليبيا الحفاظ على إنتاجها الحالي؟، إذ لا تزال قدرة ليبيا في الحفاظ على معدل الإنتاج هذا غير مؤكدة. فلم تجر البلاد انتخابات حتى الآن، ولم تحل مشكلة الحكومتين. مؤكدا إن ليبيا لديها إمكانات كبيرة لخلق حياة أفضل لشعبها».

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