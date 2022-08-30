بعد الليدو والشعاب البحري.. «الردع» تسلم المصيف البلدي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تسلمها المصيف البلدي مما يعرف بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (التابع لحكومة الوحدة الوطنية) ليكون متنفسا ومكانا عاما لمدينة طرابلس، وذلك عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأشارت في تدوينة أخرى - في وقت سابق - إلى تسلم الشركة مصيف الشعاب البحري من الجهاز.

قرار الدبيبة

ويوم الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه أعطى تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس، وتحويلها إلى شاطئ عمومي. جاءت تصريحات الدبيبة في كلمة تعليقا على الأحداث الأمنية التي شهدتها طرابلس وضواحيها، يومي الجمعة والسبت الماضيين والتي خلفت قتلى وجرحى وتدمير ممتلكات ومنشآت.

وأعلنت بلدية طرابلس المركز، الإثنين، تسلمها مصيف «الليدو» بالكامل من جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ونشرت صفحة البلدية على «فيسبوك» صورا من جولة تفقدية لعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وتقدمت «بالشكر لجهاز الردع على ما قدمه من مجهودات للمحافظة على هذا المرفق الحيوي».

المصيف البلدي بعد تسليمه إلى شركة الخدمات العامة، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

المصيف البلدي بعد تسليمه إلى شركة الخدمات العامة، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

المصيف البلدي بعد تسليمه إلى شركة الخدمات العامة، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

المصيف البلدي بعد تسليمه إلى شركة الخدمات العامة، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)