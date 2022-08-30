مجلة فرنسية تكشف كواليس سجن هانيبال القذافي ودور سيف لإطلاقه

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف تقرير فرنسي تفاصيل ملابسات سجن هانيبال نجل العقيد معمر القذافي، المعتقل في لبنان، وكواليس المفاوضات الجارية لإطلاقه بشرط دفع كفالة قدرها 150 ألف دولار، وعلاقته أيضًا بمصير الزعيم الشيعي موسى الصدر.

وتتوقف نتائج الإفراج عن هانيبال على مصير مفاوضات تجري وراء الكواليس في لبنان في وقت يستعد الجنوب لإحياء ذكرى وفاة الإمام الشيعي اللبناني في 31 أغسطس العام 1978، وفق مصادر لمجلة «جون أفريك» الفرنسية أمس الإثنين في تقرير لها.

وحسب التفاصيل التي أوردتها سهى البدري، التي تُوصف بأنها من بين مستشاري سيف نجل القذافي، فإن الأخير يتابع قضية إطلاق سراح شقيقه هانيبال، وقد بدا الأمر وشيكًا، مقابل تسديد كفالة قدرها 150 ألف دولار للعدالة اللبنانية، لكن سيكون مضطرًا للبقاء في لبنان في انتظار محاكمته.

مؤشر عن قرب إطلاق هانيبيال

وعادت المجلة الفرنسية إلى تصريحات أدلى بها هانيبال القذافي لقناة تلفزيونية سعودية في 25 أغسطس الجاري، تساءل خلالها باستغراب، «كيف يمكن لطفل يبلغ من العمر عامين معرفة مكان موسى الصدر؟»، وقد قرأت المجلة الفرنسية في تصريحاته مؤشرًا على قرب إطلاق الابن الرابع لمعمر القذافي.

واحتُجز هانيبال في لبنان منذ العام 2015، حيث كان لاجئًا في سورية بعد وفاة والده، واختطف من هناك من قبل أفراد عائلة يعقوب اللبنانية وفق تصريحات نجل القذافي، علمًا أن الشيخ الشيعي محمد يعقوب لم يظهر له أثر مع اختفاء موسى الصدر، الذي كان يرافقه إلى ليبيا في العام 1978. وقد اتهم القضاء اللبناني ابنه حسن يعقوب في العام 2016 بالضلوع في اختطاف هانيبال القذافي من سورية.

وحسب المجلة الفرنسية جرى توجيه الاتهام إلى الأخير في 14 ديسمبر 2015 بإخفاء معلومات حول اختفاء موسى الصدر، مؤسس حركة أمل الشيعية اللبنانية. ونقلا عن هانيبال القذافي الذي تحتجزه قوى الأمن الداخلي اللبنانية بمقرها، فإن من اختطفوه أجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية، واحتجزوه لعدة أيام. وبعد تعرضه للتعذيب، طلب منه دفع فدية مقابل إطلاقه، قبل تسليمه إلى السلطات اللبنانية.

هانيبال يسعى لتبرئة والده في قضية الإمام موسى الصدر

وقال محاميه ياسر حسن، إن هانيبال يدين ما يصفه «بالتواطؤ بين الخاطفين ومكونات الدولة» في لبنان، مشيرًا إلى طلبه محاكمته بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وقدم هانيبال دليل براءته عندما قال إن عمره لم يتجاوز العامين وقت أحداث اختفاء الإمام موسى الصدر، وأفاد بأن والده لم يقابل الصدر عندما جاء إلى طرابلس، فقد كان القذافي آنذاك في مدينته سرت. ما يعني أنه يسعى إلى تبرئة والده، المشتبه به رقم واحد في قضية اختفائه، بل يزعم أن موسى الصدر اختفى في روما التي توجه إليها بعد إقامته في ليبيا.

وحسب نجل القذافي فإن رئيس الوزراء الليبي السابق عبدالسلام جلود، وكان مسؤولًا عن الملف اللبناني، هو من كان سيستقبل موسى الصدر في طرابلس قبل اختفائه.

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وبناء عليه استمع مقرر اللجنة الوطنية المسؤولة عن مراقبة القضية القاضي اللبناني حسن الشامي، إلى عبدالسلام جلود، ومسؤولين ليبيين من عهد معمر القذافي من دون الحصول على معلومات حول اختفاء موسى الصدر كما يقول هانيبال نقلا عن المجلة.

ودان هانيبال «الاعتقال السياسي والابتزاز» الذي يتعرض له، حيث يتهمه القاضي اللبناني بتقديمه كرئيس سابق لاستخبارات البحرية، نافيًا أن يكون قد تولى وظائف أمنية في جهاز الدولة، وتقول «جون أفريك» أن من يتهمونه يعتبرون أن نفيه «غير موثوق به»، بدعوى أنه كانت لديه صلاحيات الوصول إلى الملفات الحساسة.