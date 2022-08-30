بالصور: «الخدمات العامة» تتسلم مصيف الشعاب البحري من «الردع»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تسلمها مصيف الشعاب البحري مما يعرف بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأشارت في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سبب التسليم هو تجهيز المصيف ليكون متنفسا ومكانا عاما لمدينة طرابلس.

إزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس

ويوم الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه أعطى تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس، وتحويلها إلى شاطئ عمومي. جاءت تصريحات الدبيبة في كلمة تعليقا على الأحداث الأمنية التي شهدتها طرابلس وضواحيها، يومي الجمعة والسبت الماضيين والتي خلفت قتلى وجرحى وتدمير ممتلكات ومنشآت.

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وأعلنت بلدية طرابلس المركز، الإثنين، تسلمها مصيف «الليدو» بالكامل من جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ونشرت صفحة البلدية على «فيسبوك» صورا من جولة تفقدية لعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وتقدمت «بالشكر لجهاز الردع على ما قدموه من مجهودات للمحافظة على هذا المرفق الحيوي».

جهاز الردع خلال تسليم مصيف الشعاب البحري لشركة الخدمات العامة طرابلس تعلن، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

جهاز الردع خلال تسليم مصيف الشعاب البحري لشركة الخدمات العامة طرابلس تعلن، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

جهاز الردع خلال تسليم مصيف الشعاب البحري لشركة الخدمات العامة طرابلس تعلن، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)