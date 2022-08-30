السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 4.93 دينار من 4.91 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 5.77 دينار.

أسعار العملات العربية

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، في حين هبط سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.