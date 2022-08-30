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أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية شمالا مع تراجع بسيط في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 09:10 صباحا
أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية شمالا مع تراجع بسيط في درجات الحرارة
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرطوبة عالية على معظم مناطق الشمال، مع تراجع بسيط في درجات الحرارة.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع على مناطق الغرب بداية من يوم الخميس، وتتكاثر السحب من حين إلى آخر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وبين 34 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 35 درجة مئوية على أجدابيا.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

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