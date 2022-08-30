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ضبط 2000 طبق بيض فاسد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 08:30 صباحا
ضبط 2000 طبق بيض فاسد في بنغازي
أفراد الحرس البلدي خلال ضبطهم شحنة بيض فاسد في بنغازي، 29 أغسطس 2022، (وال)
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ضبط عناصر من غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي في بنغازي، ألفي طبق بيض فاسد على الطريق العام في المدينة، وذلك قبل بيعها في السوق المحلي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز الملازم محمد العبيدي، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية، إن الجهاز صادر الكمية، وأحال مروجيها للتحقيق، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف العبيدي أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها في جميع المحال التجارية والأسواق والمجمعات التجارية ومنافذ البيع على مدار الساعة، للتأكد من سلامة الأغذية، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري في بنغازي، والحفاظ على المظهر العام بها، وتزامنا مع الجولات الرقابية الميدانية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية.

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