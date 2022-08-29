Atwasat

أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 29 أغسطس 2022, 10:43 مساء
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا الأمین العام لاتحاد المغرب العربي الطیب البكوش، اليوم الإثنين، إلى «صیاغة خطة سلام في لیبیا»، معبرًا عن تفاجئه باندلاع أزمة جديدة بين تونس والمغرب بعدما انتقد إهدار الأولى فرصة الوساطة بين الجزائر والرباط.

ودون أن يعرج على أعمال العنف بطرابلس، قال البكوش في بيان، إنه «في ھذا الوقت الذي سعینا فیه (الاتحاد المغاربي) لنصح تونس بالقیام بمبادرة صلح، إثر قطع العلاقات بین الجزائر والمغرب، ثم لعقد اجتماع مغاربی بين وزراء خارجية الدول المغاربية والأمین العام لصالح الحل السیاسي في لیبیا، رأينا بكل أسف وألم فرصة أخرى تھدر وتغیب فیھا المبادرة بمناسبة انعقاد القمة الیابانیة الأفریقیة الثامنة بتونس التي انتھت أشغالھا یوم 28 أغسطس 2022».

- شاهد في «وسط الخبر»: «الاتحاد المغاربي» يحاول الوساطة في ليبيا.. فهل ثمة إمكانية؟
- البكوش يدعو دول «الاتحاد المغاربي» لعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا

وتابع أنه تفاجأ بـ«أزمة جدیدة جعلت العلاقات بین تونس والمغرب تمر بامتحان عسیر آخر یضاف إلى ما یعیشه المغرب الكبیر من أزمات»، في إشارة إلى استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم «البوليساريو»، إبراهيم غالي الذي شارك في القمة الیابانیة الأفریقیة الثامنة «تيكاد 8» بصفته رئيسًا لجمهورية الصحراء الغربية وبصفته أيضًا عضوًا بالاتحاد الأفريقي، وما تبع ذلك من تبادل للسفراء بين المغرب وتونس.

واغتنم الأمين العام للاتحاد المغاربي فرصة استجابة لیبیا وموریتانیا أخیرًا للدعوة إلى عقد اجتماع مغاربي لوزراء الخارجية مع الأمین العام خاص بالأزمة اللیبیة، بتوجيه «نداء في العلن إلى الدول المغاربیة لاستكمال الاستجابة لعقد القمة الخماسية وإنجاحھا»، داعيًا بهذا الخصوص إلى «صیاغة خطة سلام في لیبیا»، و«عقد لقاءات ثنائیة على ھامش الخلوة لحل المشاكل الثنائیة».

كما دعا إلى تعيين «أمین عام جدید یواصل العمل الذي أنجزناه مغاربیًا وأفریقیًا ودولیًا خلال السنوات الست الماضیة». وتأسس الاتحاد في 17 فبراير 1989 بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، حيث كان الهدف منه فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.

لكن اتحاد المغرب العربي واجه منذ تأسيسه عقبات أمام تفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، حيث لم تعقد أي قمة على مستوى قادة الاتحاد منذ قمة 1994 التي استضافتها تونس، في حين يظل بعيدًا عن مناقشة أي حل لأزمات المنطقة على رأسها الأزمة الليبية، وذلك بسبب استمرار الخلافات بين الجزائر والمغرب على قضية الصحراء الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون الدولي في اشتباكات طرابلس
الأمم المتحدة: بعثة تقصي الحقائق تجمع أدلة عن انتهاكات للقانون ...
خبراء دوليون: بناء «ليبيا ما بعد القذافي» أصبح أكثر تعقيدا لهذه الأسباب
خبراء دوليون: بناء «ليبيا ما بعد القذافي» أصبح أكثر تعقيدا لهذه ...
أئمة ووعاظ من ليبيا يختتمون دورة أزهرية بالقاهرة
أئمة ووعاظ من ليبيا يختتمون دورة أزهرية بالقاهرة
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق ...
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 ......
صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي
صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة ......
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا...
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية
بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط