شاهد في «هنا ليبيا»: ملف منح القروض على رأس اجتماع حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأخير، الذي تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، عن تفاصيله في مؤتمر صحفي، تضمن من بين البنود، التركيز على منح القروض.

ويوم الجمعة 12 أغسطس، سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال احتفالية أُقيمت في الخمس لمناسبة اليوم العالمي للشباب، صكوك الدفعة الأولى من القروض الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بواقع 150 ألف دينار للصك الواحد.

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لجنة تقصي أضرار الاشتباكات تنطلق بالعاصمة

وفي ملف آخر، تطرق البرنامج إلى انطلاق أعمال لجنة تقصي أضرار الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.