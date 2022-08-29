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استمرار أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 08:22 مساء
استمرار أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
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تواصلت أعمال صيانة الحقول التابعة لشركة سرت للنفط، اليوم الإثنين، وذلك بصيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل الراقوبة والنقطة 110.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان اليوم، إن مراقبة صيانة حقول النفط التابعة لشركة سرت قامت أعمال تنفذها صيانة، إذ جرى تركيب ضمادة بطول 11 مترًا على خط نقل النفط الخام قطر 20 بوصة، الواصل بين حقل الراقوبة والنقطة 110 عند الكيلو متر 38. كما جرى تركيب ضمادة أخرى بطول 1.5 متر عند الكيلو متر 82.

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قبل ذلك، أكدت المؤسسة عقد اجتماع فني مع مسؤولي شركة «الواحة» لبحث إنتاج النفط والتحديات التي تواجه الشركات، وخطة تطوير إنتاج النفط والغاز لعشر سنوات مقبلة.

جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بحقل الراقوبة النفطي، (مؤسسة النفط)
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