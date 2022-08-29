طلاب الشهادة الثانوية في بني وليد يشتكون من صعوبة امتحان «الرياضيات»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكى طلبة شهادة الثانوية العامة في مدينة بني وليد، اليوم الإثنين، من صعوبة امتحان مادة الرياضيات، الذي يأتي ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022.

وأوضح عدد من الطلبة لـ«بوابة الوسط» بعد خروجهم من لجان الامتحان أن الأسئلة جاءت بعضها من المقرر الدراسي وتحتاج إلى وقت طويل للإجابة عنها، مؤكدين أن الوقت الممنوح للإجابة لا يكفي.

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وذكر عدد من الطلبة أن بعض الأسئلة غير مباشرة، وتحتاج إلى الوقت الكثير نظرًا لأنها «غامضة وغير واضحة»، مشيرين إلى أن «من وضع الأسئلة لم يراعِ الفروق والاستيعاب بين الطلبة».

واستؤنفت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والتعليم الديني، بعد يوم من تعليقها بسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.