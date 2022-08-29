سفير هولندا يزور ساحة التزلج بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

زار سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، برفقة أفراد من السفارة، ساحة التزلج في العاصمة طرابلس، التي جرى تطويرها بمشاركة حكومية ممثلة في بلدية طرابلس.

وقالت السفارة، اليوم الإثنين، إن فريقها استعان بالمرشد أحمد العالم الذي أسهم في تطوير الساحة، مضيفة أن الكثير من الأشخاص تجمعوا معًا للتجول في الساحة أو التواصل مع الأصدقاء. وتابعت: «كان من الرائع رؤية الكثير من الشباب يستمتعون بالساحة».

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يأتي ذلك بعد أحداث الاشتباكات التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الأخيرة، بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لكل من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ساحة التزلج في العاصمة طرابلس. (السفارة الهولندية لدى ليبيا)

ساحة التزلج في العاصمة طرابلس. (السفارة الهولندية لدى ليبيا)