Atwasat

«مالية الوحدة» تحدد ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 06:25 مساء
«مالية الوحدة» تحدد ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اليوم الإنثين، المنشور رقم (3) لسنة 2022، الذي حدد بموجبه ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

وطالب المبروك، في منشوره الذي نشرته وزارة المالية اليوم الإثنين، المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج بضرورة التقيد بالضوابط الآتية:
1- على كافة البعثات الليبية بالخارج ضرورة إعداد تقرير مفصل عن إيراداتها والإفصاح عنها بشكل شهري وفق النموذج (م.م/7).

2- تقديم التسوية المصرفية لحساب الإيرادات كل ثلاثة أشهر إن وجد حساب الإيرادات، وفي حال عدم وجود حساب للإيرادات يتم التقديم بالإيرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه الإيصالات المالية وقسيمة التبويب للإيرادات بحسب أنواعها.

3- تقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي.

- «المالية» تسلم «المركزي» أذونات صرف مرتبات يوليو.
- وزارة المالية تطالب الجهات التابعة لها حفظ الوثائق والبيانات يدويًا وإلكترونيًا.

4- تتولى إدارة الموارد المالية تحديد الإيرادات الذاتية للبعثة وفق البيانات والمعلومات الواردة من البعثات الليبية مبوبة بحسب أنواع الإيرادات وتقسيمها «رسوم منح تأشيرات/ طوابع قنصلية/ تصديق شهادات تجارية/ شهادات منشأ/ عوائد مصرفية أيًا كان نوعها/ رسوم استخراج جوازات سفر/ إيرادات قنصلية أخرى» على أن يتم التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثلاثة أشهر لخصمها من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة.

5- تتولى إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية وفق التفويضات الصادرة بعد التحقق من خصم الإيرادات الذاتية من تلك المخصصات.

6- تقييد بواقي الاعتمادات السنوية وفائض الإيرادات كوديعة لصالح وزارة المالية، ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزير المالية.

7- لا يجوز للبعثات الليبية تحصيل الإيرادات الخاصة بها إلا وفق إيصالات مالية (م.ح/5)، يتم قيدها بدفتر الصندوق، ويتولى المراقب المالي العام بوزارة الخارجية طلب تلك الإيصالات من إدارة الموارد المالية.

8- تتولى إدارة المتابعة بالتنسيق مع إدارة الموارد المالية والمراقب المالي بوزارة الخارجية متابعة كافة البعثات الدبلوماسية التي لا تلتزم بالإجراءات المقررة بشأن تحصيل الإيرادات وقيدها والمحاسبة عليها، والتقرير عنها.

9- المراقب المالي بالبعثة مسؤول على المعلومات المقدمة حول الإيرادات كونها خاضعة لإشرافه المباشر.

10- تقدم طلبات الموافقة في شأن استخدام الإيرادات المذكورة لوزير المالية عن طريق وزير الخارجية، وذلك وفق الضوابط المضمنة بهذا المنشور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
الزادمة يبحث مع هوفن النهوض بقطاع الصحة في الجنوب
الزادمة يبحث مع هوفن النهوض بقطاع الصحة في الجنوب
سفير هولندا يزور ساحة التزلج بطرابلس
سفير هولندا يزور ساحة التزلج بطرابلس
مصادرة بخور وعطور وأعشاب تستخدم ي أعمال السحر من محال عطارة في بني وليد
مصادرة بخور وعطور وأعشاب تستخدم ي أعمال السحر من محال عطارة في ...
ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن
ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
سكان من مصراتة يمهلون باشاغا 24 ساعة لإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة
سكان من مصراتة يمهلون باشاغا 24 ساعة لإخلاء المنطقة من ......
«داخلية الوحدة»: اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس
«داخلية الوحدة»: اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس...
وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية وتؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس
وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية ......
ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن
ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن...
مصادرة بخور وعطور وأعشاب تستخدم ي أعمال السحر من محال عطارة في بني وليد
مصادرة بخور وعطور وأعشاب تستخدم ي أعمال السحر من محال عطارة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط