خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يواجه قانون بارز للمساعدات الخارجية للولايات المتحدة، جرى تمريره منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عقبة في التنفيذ وسط مأزق بين الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفض بدء تمويل برامج تجريبية لإقرار القانون في ليبيا بحجة أنها «ليست دولة مناسبة لهذا المشروع الجديد».

وأشاد خبراء بقانون «الهشاشة العالمية»، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، باعتباره عامل تغيير محتمل للعبة الليبية في عالم المساعدات الخارجية الأميركية، وإنجاز نادر لجهود القوة الناعمة الأميركية في الخارج لوقف موجة عدم الاستقرار والاستبداد في أكثر مناطق العالم غير المستقرة سياسيًا.

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وكشفت مجلة «فورين بوليسي»، في تقرير خلال الأسبوع الجاري، أن هناك عقبات جديدة تقف في طريق تنفيذ المشروع.

اعتراض داخل الكونغرس على الخطة

واعترض كل من السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري ليندسي غراهام، على خطة إدارة بايدن لبدء برامج تجريبية لقانون الهشاشة العالمية في ليبيا وهايتي، وفقًا لمسؤولين ومساعدين مطلعين على الأمر.

ويسوق النائبان مبررات، منها أن البرامج التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والتطرف والصراع والفقر المدقع تتطلب من الحكومات الشريكة التعاون للعمل بفعالية. كما يدور الجدل حول ما إذا كانت حكومتا ليبيا وهايتي تحملان صفة «هشة للغاية» بالنسبة لقانون الهشاشة العالمية.

والخلاف حسب أربعة مسؤولين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى مساعدي الكونغرس، ينبع أيضًا من حقيقة أن بعض النواب يشعرون بأن إدارة بايدن لم تطلع الكونغرس بشكل صحيح على الدول التي ستختارها لبدء البرامج التجريبية للقانون.

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وسلط هؤلاء المعترضون الضوء على الإحباط المتزايد في واشنطن من أن هذا النهج الذي يغير قواعد لعبة المساعدات الخارجية الأميركية، يستغرق وقتًا طويلًا لتنفيذه، فيما كان جرى توقيع هذا النهج ليصبح قانونًا في ديسمبر 2019 من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

أزمة البيروقراطية

ويقول منتقدون إن حزمة المساعدات أصبحت غارقة في بيروقراطيات بطيئة الحركة، إلى جانب الاقتتال الداخلي بين الحكومات الخارجية، على الرغم من أن الجميع تقريبًا يتفقون على أن أيًا من هذه العقبات لا تكفي لعرقلة القانون. وقال أحد المشاركين في تنفيذ البرامج لـ«فورين بوليسي»، اشترط عدم كشف هويته: «من المفترض أن يكون هذا الاختبار الجديد الهائل في كيفية قيامنا بالمساعدات الخارجية، حيث يتعين على كل هؤلاء المسؤولين الذين كانوا يستعدون للعمل على هذه المبادرة الجديدة الضخمة في ليبيا وهايتي أن يجلسوا في انتظار إنهاء هذه الخلافات».

وحسب التقرير الأميركي، فقد وُلد قانون الهشاشة العالمية نتيجة سنوات من البحث حول إخفاقات وعيوب المساعدات الخارجية، مضيفًا: «إذا كانت واشنطن ترسل عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة دول مثل الصومال وجنوب السودان ، أو حتى وقت قريب، أفغانستان، فيما تصبح هذه الدول أقل استقرارًا، فإنه لابد من وجود خلل أساسي في نهج الولايات المتحدة».

مديرة منظمة غير ربحية توضح عيوب البرنامج

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «التحالف من أجل بناء السلام» غير الربحية، ليز هيوم، «من الواضح أن الطريقة التي نسير بها لا تعمل.. عندما تطرح ذلك على صانعي السياسة تحصل على الكثير من الإيماءات. فلماذا نستمر في فعل الشيء نفسه مرارًا»؟!

أما أحد الانتقادات الرئيسية لبرامج المساعدات الأميركية فهو أن التدفقات المنفصلة لتمويل التعليم، ومكافحة التطرف، والصحة، والدعم الاقتصادي في الدول الخارجية، يجري عزلها بشكل فعال، وتعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض. وهناك انتقاد آخر، وهو أن معظم حزم المساعدات الخارجية الأميركية يجري إطلاقها بعد حدوث الأزمات بطريقة تعتمد على التدافع قصير المدى لمواجهة الأزمات، وليس لتجنبها.

بدوره، قال المدير الأول لبرنامج «أفريقيا» التابع لـ«الصندوق الخاص لتقديم المنح» ديف بيترسون، إن الاتجاه حاليًا هو تجميع هذه البرامج البيروقراطية الكبيرة جدًا مع الكثير من الاستشاريين، «لكن في كثير من الأحيان على أرض الواقع لا يظهر تأثير هذه المشاريع باهظة الثمن لأن السكان المحليين لا يتعاملون معها»، مضيفًا: «الأشخاص المفترض حصولهم على المساعدات لا يحصلون عليها».

مساعدات بـ200 مليون دولار

ويسعى قانون الهشاشة العالمية إلى تغيير ذلك الوضع، حيث يخصص نحو 200 مليون دولار سنويًا على مدى استراتيجية مدتها 10 سنوات في خمسة برامج تجريبية تهدف إلى دمج جميع جوانب المساعدة الخارجية في استراتيجية واحدة متماسكة، بهدف تحقيق الاستقرار في البلدان المعرضة للخطر قبل حدوث الأزمات، حسبما قال أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلعين على الأمر، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته.

وبموجب القانون، جرى تكليف إدارة بايدن اختيار أربع دول تجريبية ومنطقة واحدة لبدء برامج جديدة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة وعدم الاستقرار السياسي. وأعلنت واشنطن، في أبريل الماضي، اختيار كل من ليبيا وهايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة ومجموعة من خمس دول ساحلية في غرب أفريقيا (بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوغو) للمشاركة في الاستراتيجية الأميركية.

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وأوضح مسؤولون أن عملية التخطيط الداخلي جارية الآن، فيما تقود وزارة الخارجية الجهود ة لابتكار استراتيجيات محددة لكل موقع من المواقع التجريبية الخمسة.

وعلى الفور اعترض النائبان غراهام وكونز، اللذان يقودان لجنة فرعية مؤثرة في مجلس الشيوخ تشرف على تمويل الدبلوماسية الأميركية والمساعدات الخارجية، على خيارات الإدارة لليبيا وهايتي بحجة أنهما ليسا مناسبين لهذا البرنامج الجديد.

ليبيا لا تزال غير مستقرة

وأكدت «فورين بوليسي» أن ليبيا عانت سنوات من الصراع العنيف بعد إطاحة العقيد معمر القذافي في العام 2011، مضيفة: «لا تزال تواجه حالة من عدم الاستقرار الهائل قائمة، حيث تتنافس حكومتان متنافستان على السلطة». وينظر إلى كل من هايتي وليبيا على أنهما من الدول الأكثر فسادًا، حيث احتلتا المرتبتين 164 و172 من أصل 180 دولة، على التوالي حسب منظمة الشفافية الدولية.

وتواجه واشنطن ضغوطًا من البعض، داخليًا، للتحرك بسرعة بشأن قانون الهشاشة العالمية، خاصة في ظل التنافس مع الصين جيوسياسيًا، لا سيما في المناطق المعرضة للصراعات التي يتوجب إظهار واشنطن كشريك طويل الأجل فيها. ويقدر مسؤولون أن الصين تنفق ما لا يقل عن عشرة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة في أفريقيا، حيث يقدم الصينيون برامج القروض في القارة السمراء.

وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن الخطة التي تشمل ليبيا ودولا أخرى

ومطلع أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات بالتعاون مع عدة دول بينها ليبيا. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقتهاك: «سننفذ جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار.. سنعمل مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والشركات لبناء القدرة على الصمود في كل من ليبيا وهايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب أفريقيا».

بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن استراتيجية بلاده لتعزيز الاستقرار في ليبيا تعد «التزاماً أميركيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية». وأضاف: «نحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين».