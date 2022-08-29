العابد يحيل تقريرا مفصلا عن تعيينات «حكومة الثني» إلى وزارة الخدمة المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

أحال وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، تقريرًا مفصلًا عن التعيينات الصادرة عن الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني إلى وزارة الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جاء ذلك بعدما تسلم العابد تقريرًا مفصلًا عن هذه التعيينات من رئيس اللجنة المشكلة من وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بشأن قرارات التعيين التي صدرت خلال فترة الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني.

تقرير مفصلا عن التعيينات

وقالت وزارة العمل والتأهيل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن العابد التقى، اليوم الإثنين، رئيس اللجنة المكلفة محمد المرزوقي بديوان الوزارة في طرابلس، واستعرض معه «أعمال اللجنة التي أصدرت تقريرًا مفصلًا عن هذه التعيينات والصحيح منها وكل ما يتعلق بها».

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وأكدت وزارة العمل والتأهيل أن العابد «أحال التقرير للجنة الإفراجات التابعة لوزارة الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

إلزام المؤسسات العامة بالحصول على إذن مسبق قبل إجراء تعيينات

وفي 14 أبريل الماضي، أصدرت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعميمًا لرؤساء المصالح والهيئات والأجهزة العامة، طالبتهم فيه بضرورة الحصول على الإذن المسبق من الوزارة قبل إجراء أي تعاقدات أو تعيينات.

وقالت الوزارة، في تعميم منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، يومها إنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة صدور قرارات تعيين وتعاقدات وظيفية من دون التنسيق معها، مما أثر على التسكين في الملاكات الوظيفية وعدم التقيد بالوصف الوظيفي لها.

