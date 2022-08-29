إعادة مركبة مسروقة إلى صاحبها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، أن مركز شرطة بوعطني تمكن من ضبط متهم بسرقة مركبة، وإعادة تلك المركبة إلى صاحبها.

وأوضحت أن مركز الشرطة تلقى شكوى من مواطن ضد مجهول قام بسرقة مركبته وهي من ماركة «سامسونغ»، سوداء اللون، وذلك من أمام منزله بمنطقة بودزيرة، مضيفًا أنه يشتبه في قيام شخص معين بالسرقة.

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مشاهدة المركبة في الشارع والإمساك بصاحبها

وأصدر رئيس مركز الشرطة، العقيد أحمد النعاس، تعليماته بالبحث والتحري عن المركبة المطلوبة، وخرج أعضاء التحريات وتمشيط الاختصاص وشاهدوا المركبة التي كان يستقلها أحد الأشخاص.

وعلى الفور، جرى الإمساك به، وبتفتيش المركبة احترازيًا جرى العثور على أداة لتعاطي المخدرات وأسلحة بيضاء، ثم انتقل أعضاء الشرطة به إلى القسم.

وتبين أن المتهم يدعى (م.ج.ع)، وهو من مواليد العام 2003، واعترف بما نسب إليه، وجرت إحالته للنيابة العامة.

السيارة المضبوطة من أعضاء مركز شرطة بوعطني في بنغازي بعد استعادتها. (مديرية أمن بنغازي)