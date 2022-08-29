«داخلية الدبيبة»: حفل تخرج دفعة من الطيارين الليبيين في تركيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إقامة حفل تخرج دفعة من الطيارين الليبيين في تركيا، السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحفل جرى بحضور وزير العمل والتأهيل، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيلة الوزارة لشؤون المديريات، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة، حسبما ذكرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون في حفل التخرج

كما حضره القائم بأعمال بالسفارة الليبية بأنقرة، والقنصل العام في إسطنبول، ومسؤولون أمنيون ودبلوماسيون آخرون وعدد من أبناء الجالية الليبية في تركيا.

وتضمن الحفل الإعلان الرسمي عن النتائج الخاصة بالخريجين، وتوزيع شهادات التخرج، كما منح درع تكريم لوزير العمل والتأهيل، وللمدربين بالمدرسة التركية.

جانب من المشاركين في حفل تخرج طيارين ليبيين بتركيا، 27 أغسطس 2022(وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من المشاركين في حفل تخرج طيارين ليبيين بتركيا، 27 أغسطس 2022(وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من المشاركين في حفل تخرج طيارين ليبيين بتركيا، 27 أغسطس 2022(وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من المشاركين في حفل تخرج طيارين ليبيين بتركيا، 27 أغسطس 2022(وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)