المقريف ينعى طالبا توفي جراء الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نعى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، الطالب أنس عبدالرحمن الكافي، الذي توفي جراء إصابته برصاصة طائشة في الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس.

وقال المقريف، «طلابنا خاضوا التحدي وتَوجّهوا لمقاعد الدراسة لأداء امتحاناتهم، رغم الضرر الذي لحِق بمدارسهم»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تضرر 3 مدارس جراء الاشتباكات

وتفقد المقريف ثلاث مؤسسات تعليمية تضررت جراء الاشتباكات، وهي «علي النجار» و«الربيع العربي» للتعليم الثانوي بمراقبة أبوسليم، و«طرابلس الثانوية» في مراقبة طرابلس المركز، وذلك في جولة رافقه خلالها وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، ورئيس مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي قويرح، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة الدكتور فتحي المهشهش.

وأصدر الوزير تعليماته إلى رئيس مصلحة المرافق التعليمية بحصر الأضرار، والتواصل مع اللجنة المشكلة بالخصوص بقرار مجلس الوزراء.

لجنتان لحصر الأضرار في طرابلس المركز وأبوسليم

وأمس الأحد، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف لجنتين لحصر الأضرار ببلديتي طرابلس المركز وأبوسليم، حيث نص الخطابان على تحديد قيمة التعويضات ورفع تقرير بشأنها في غضون أسبوع.

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كما كلف الدبيبة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية صيانة المقار الإدارية التي تعرضت للأضرار، وذلك في خطاب إلى مدير عام الجهاز.

اشتباكات طرابلس

ودارت يومي الجمعة والسبت الماضيين، اشتباكات دامية بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته أمس وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

آثار الأضرار التي لحقت بإحدى المدارس جراء الاشتباكات.

المقريف خلال جولته لتفقد المدارس في طرابلس.