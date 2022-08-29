«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.