السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.94 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.77 دينار من 5.79 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 4.91 دينار.

أسعار العملات العربية

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار، و1.54 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.