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«الكهرباء» تحصي أضرار الشبكة الناجمة عن اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 01:56 صباحا
«الكهرباء» تحصي أضرار الشبكة الناجمة عن اشتباكات طرابلس
تعرض مكتب صيانة الدعوة الإسلامية التابع لدائرة توزيع السراج إلى أضرار نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المنطقة يوم السبت 27 أغسطس 2022 (صفحة الشركة العامة للكهرباء)
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أحصت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، الأضرار التي لحقت بالشبكة جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس وضواحيها يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى انتهائها من إصلاح بعض الأعطال وجارٍ التعامل مع البقية.

توقف العمل بمحطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي
وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمشروع خط جنوب طرابلس غرب طرابلس (جهد 400 ك ٠ف)، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، وتوقف العمل بالمشروع.

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وأضافت أن الفنيين استبدلوا، عصر الأحد، محول هوائي معطوب (سعة 300 ك٠ ف ٠ أ)، نتيجة تعرضه لطلقات رصاص فى جسم المحول؛ جراء الاشتباكات التى جرت أمس بمدينة جنزور، حيث جرى استبدال المحول بمحول جديد وبنفس السعة من قبل فرقة الخطوط الهوائية بالدائرة.

أضرار بدوائر نقل الطاقة الكهربائية ومحولات القدرة
وجاءت الأضرار التي لحقت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية ومحولات القدرة بعدد من محطات التحويل كما يلي:
أولا: أضرار لحقت بمحولات القدرة وتسببت في إيقافها وهي:
- محطة باب العزيزية محول القدرة رقم 3 جهد 30/220 ك.ف سعة 100م.ف.أ
- محطة الجلاء محول القدرة رقم 1 جهد 30/220 ك.ف. سعة 100م.ف.أ
ثانيا: اضرار لحقت بدوائر رئيسية لنقل الطاقة جهد 220 ك.ف. وجهد 400 ك.ف وتسببت في تعطلها وهي:
- دائرة (الزاوية - غرب طرابلس) رقم1 جهد 220 ك.ف.
- دائرة (الزاوية - غرب طرابلس) رقم 2 جهد 220 ك.ف.
- دائرة (السراج - غرب طرابلس) رقم 1 جهد 220 ك.ف .
- دائرة (السراج - غرب طرابلس) رقم 2 جهد 220 ك.ف.
- دائرة (الزاوية - غرب طرابلس) رقم 1 جهد 400 ك.ف.
- دائرة (الزاوية - غرب طرابلس) رقم 2 جهد 400 ك.ف.

جنزور والدافنية
ونشرت الشركة جانبًا من الأضرار التى لحقت بشبكة التوزيع جنزور عقب الاشتباكات التى دارت بالمنطقة، وقيام فنيي دائرة توزيع جنزور بأعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تعرض محول 11/30 ك.ف بمحطة الطريق الساحلي جنزور لعطب بزعانف التبريد، إثر طلقات نارية.

كما أشارت إلى تضرر أبراج نقل الطاقة جهد 30 ك . ف حكمون؛ نتيجة الاشتباكات بمنطقة الدافنية غرب مدينة مصراتة، وجارٍ صيانتها من قبل فرق الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط الوسطى.

طريق الجبس ومكتب صيانة الدعوة الإسلامية
وتعرض محول 11/30 ك . ف بمحطة تحويل المخازن جهد 11/30 ك.ف بطريق الجبس إلى أضرار وحدوث تسريب للزيت من زعانف التبريد بالكامل، نتيجة الاشتباكات، وجارٍ صيانة ولحام المحول من قبل فرق الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط طرابلس.

وأضافت أن مكتب صيانة الدعوة الإسلامية التابع لدائرة توزيع السراج تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المنطقة يوم السبت، بالإضافة إلى إحصاء أضرار بالمبنى والسيارات الخدمية وعدد من الرافعات التابعة لدائرة الإنارة العامة طرابلس نتيجة الاشتباكات بمنطقة باب بن غشير.

جانب من إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع جنزور (صفحة الشركة العامة للكهرباء)
جانب من إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع جنزور (صفحة الشركة العامة للكهرباء)
استبدال محول هوائي معطوب نتيجة تعرضه لطلقات رصاص جراء الاشتباكات التى جرت بمدينة جنزور (صفحة الشركة العامة للكهرباء)
استبدال محول هوائي معطوب نتيجة تعرضه لطلقات رصاص جراء الاشتباكات التى جرت بمدينة جنزور (صفحة الشركة العامة للكهرباء)
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