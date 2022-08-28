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الحويج يوجه بإجراء المطابقة المالية لاعتماد جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 11:56 مساء
الحويج يوجه بإجراء المطابقة المالية لاعتماد جدول المرتبات الموحد
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تعليماته لإجراء المطابقة المالية بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الحويج مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل بوشيحة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية طارق النجار، ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي ورئيس قسم الخزينة ومساعد المراقب المالي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022م بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد.

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تنفيذ الملاكات الوظيفية
وشدد الحويج على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية، وكذلك متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لتحديد الموظفين الفعلين. كما استعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه عمل الإدارات والمكاتب واقتراح الحلول المناسبة لها.

والخميس الماضي، 25 أغسطس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إنه ستتم معالجة ملف جدول الرواتب الموحد قبل نهاية العام الجاري، ليشمل أغلب العاملين بالدولة.

وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ القرار.

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.

جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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